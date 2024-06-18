Скворцова объяснила переподчинение ФМБА президенту

«Только вчера президент Российской Федерации подписал указ о переподчинении агентства от правительства президенту Российской Федерации, наряду с Минобороны, МИДом, Минюстом, МВД, ФСБ, ФСО, то есть силовыми ведомствами. Понятно, почему это происходит, потому что многие технологии, которые мы с вами разрабатываем, которыми занимаемся, — это технологии двойного назначения, в том числе нейротехнологии, которые разрабатываются в этом центре», — сказала Скворцова в своем выступлении по случаю пятилетия Центра мозга и нейротехнологий.