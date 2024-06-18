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Скворцова объяснила переподчинение ФМБА президенту

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Переподчинение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от правительства РФ президенту связано с тем, что агентство разрабатывает технологии двойного назначения.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

«Только вчера президент Российской Федерации подписал указ о переподчинении агентства от правительства президенту Российской Федерации, наряду с Минобороны, МИДом, Минюстом, МВД, ФСБ, ФСО, то есть силовыми ведомствами. Понятно, почему это происходит, потому что многие технологии, которые мы с вами разрабатываем, которыми занимаемся, — это технологии двойного назначения, в том числе нейротехнологии, которые разрабатываются в этом центре», — сказала Скворцова в своем выступлении по случаю пятилетия Центра мозга и нейротехнологий.