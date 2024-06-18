Как в Башкирии отпраздновали священный праздник Курбан-байрам

В этот день принято принимать гостей и навещать родных и близких, дарить подарки. По сложившейся традиции, верующие приносят в жертву барана. Как и в предыдущие годы, на этот Курбан-байрам уфимские власти организовали две официальные площадки для жертвоприношений: около ТЦ «Караван» в Жилино и на Северном автовокзале.