Как в Башкирии отпраздновали священный праздник Курбан-байрам

В воскресенье, 16 июня, мусульмане Башкирии отпраздновали священный праздник Курбан-байрам. Это один из самых почитаемых праздников в исламе — он символизирует милосердие и духовное очищение.
В этот день принято принимать гостей и навещать родных и близких, дарить подарки. По сложившейся традиции, верующие приносят в жертву барана. Как и в предыдущие годы, на этот Курбан-байрам уфимские власти организовали две официальные площадки для жертвоприношений: около ТЦ «Караван» в Жилино и на Северном автовокзале.
Глава Духовного управления мусульман Башкирии Хазрат Айнур Биргалин провел праздничную проповедь и молитву в селе Малояз Салаватского района республики. На праздничном мероприятии побывал глава региона Радий Хабиров. Он обратился к верующим с просьбой помолиться за тех, кто сейчас защищает Родину и вспомнить тех, кого уже нет с нами.
— В дни, когда решается судьба нашей Родины, служители веры, представители разных религий оказывают духовную поддержку нашим воинам, помогают укреплять межнациональный и межконфессиональный мир, дружбу и единство народов. Желаю всем здоровья и благополучия, мира и добра! — обратился ко всем жителям Башкирии Радий Хабиров.
В свою очередь, поездка главы региона в Салаватский район не ограничилась только участием в праздничном богослужении. Хабиров принял участие в открытии историко-мемориального комплекса в честь 270-летия Салавата Юлаева. Построили его на месте родной деревни национального героя башкирского народа — в Текеево. В основу проекта создатели музея взяли произведение Мустая Карима «Семь сновидений сквозь явь».
Праздничные службы по случаю Курбан-байрам прошли в 23 мечетях Уфы, а на официальных площадках принесли в жертву около 1700 баранов.