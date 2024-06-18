Гуцул направит закон о подчинении судов в автономии на проверку КС Молдавии

Она пояснила, что принятые законодательные изменения влекут ликвидацию Апелляционной палаты Комрата с включением его в состав Апелляционной палаты Юг с местоположением в городе Кагул, а также ликвидацию судебных офисов Чадыр-Лунга и Вулканешты суда Комрат, с отторжением от Гагаузии всех населенных пунктов Вулканештского района и включением их в юрисдикцию судебного округа Кагул. «Эти изменения фактически носят антинародный характер и продвигают антиконституционную повестку демонтажа Гагаузской Автономии и ущемления прав гагаузского народа, лишая его права доступа к правосудию», — отметила Гуцул.