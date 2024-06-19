В Перми сменится глава Мотовилихинского района

По данным издания, мэрия решила, что не станет продлевать контракт с Игорем Сальниковым — он руководит Мотовилихой с марта 2023 года. Срок действия его полномочий истечёт 25 июня. Мэрия не стала комментировать происходящее, как и сам Сальников. Сменить его на посту может выходец из силовых структур.