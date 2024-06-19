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В Перми сменится глава Мотовилихинского района

Мэрия решила, что не станет продлевать контракт с действующим руководителем Мотовилихи.

Источник: Freepik

Глава Мотовилихинского района сменится в Перми, пишет «Ъ-Прикамье».

По данным издания, мэрия решила, что не станет продлевать контракт с Игорем Сальниковым — он руководит Мотовилихой с марта 2023 года. Срок действия его полномочий истечёт 25 июня. Мэрия не стала комментировать происходящее, как и сам Сальников. Сменить его на посту может выходец из силовых структур.

Напомним, информация о том, что может смениться глава Мотовилихи, появилась ещё в апреле. Однако в администрации города отрицали этот факт. Сайту perm.aif.ru в июне мэрия сообщила, что никакие кадровые решения не приняты.