Посла России вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-24

Стокгольм заявлял, что 14 июня российский бомбардировщик Су-24 не отреагировал на предупреждение, после чего ему навстречу были отправлены два шведских истребителя Gripen. Шведские военные уточняли, что нарушение воздушного пространства было кратковременным. Минобороны России никак не комментировало ситуацию.