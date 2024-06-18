Посла России вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-24

«Сегодня, во вторник, 18 июня, МИД вызвал посла России, чтобы выступить против нарушения Россией воздушного пространства Швеции, произошедшего в пятницу, 14 июня», — говорится в сообщении шведского МИДа.
Стокгольм заявлял, что 14 июня российский бомбардировщик Су-24 не отреагировал на предупреждение, после чего ему навстречу были отправлены два шведских истребителя Gripen. Шведские военные уточняли, что нарушение воздушного пространства было кратковременным. Минобороны России никак не комментировало ситуацию.
До этого, 10 июня, о нарушении воздушной границы российскими военными самолетами заявила пограничная служба Финляндии. Ведомство уточняло, что два бомбардировщика и два истребителя пересекли границу страны в морской зоне, максимальная глубина захода в воздушное пространство составило 2,5 км.
Минобороны России 10 июня сообщало, что самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполняли плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Там также уточнили, что на некоторых этапах российские самолеты летели в сопровождении истребителей других стран.