В Швейцарии захотели разрешить реэкспорт оружия на Украину

Парламентарии предложили разрешить реэкспортировать швейцарское оружие в страны, которые являются участниками военного конфликта. По мнению членов CPS-N, поставки должны быть разрешены в том случае, если страна-получатель обязуется не нарушать права человека, не использовать оружие против мирных жителей и будет применять поставляемое оружие в рамках «законного права на самооборону».