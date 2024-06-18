Путин прибыл в Пхеньян

Визит в КНДР в этом смысле является своего рода сигналом всем игрокам на политической арене. Как пояснил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, эта поездка «демонстрирует то, что Россия выступает за равноправный диалог и открыта к сотрудничеству со всеми странами мира, тем более с ближайшими соседями, невзирая на все попытки коллективного Запада оказать [на РФ] то или иное давление».