Путин прибыл в Пхеньян

ПХЕНЬЯН, 18 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына прибыл в Пхеньян. В аэропорту президента РФ встретил лидер КНДР.
Эта встреча с Ким Чен Ыном для Путина уже третья по счету с 2019 года. Начинающийся визит президента РФ носит статус государственного. Согласно дипломатическому протоколу, это наивысшая градация, что лишний раз указывает на нарастающую динамику развития отношений Москвы и Пхеньяна и рост взаимного интереса.
Долгая дорога
В общей сложности до места назначения Путин преодолел шесть часовых поясов и без малого 7,5 тыс. км. Путь по прямой был бы короче, всего 6 458 км, но по дороге глава государства сделал остановку в Якутии, где ознакомился с достижениями региона в креативной и IТ-отраслях, а затем продолжил свой путь на Восток.
В Пхеньяне Путин не был почти 24 года. Первый и до сего момента единственный раз он приезжал в КНДР в июле 2000 года, через два месяца после своей президентской инаугурации. В то время его визави был Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера Ким Чен Ына.
Путин и Ким Чен Ын познакомились в 2019 году, когда председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики впервые посетил Россию, приехав во Владивосток на поезде. Но вскоре весь мир охватила пандемия, и динамика международных контактов на всех уровнях вынужденно пошла на спад.
Новая глава
Новую главу в отношениях Москвы и Пхеньяна открыла следующая встреча руководителей, которая состоялась в сентябре 2023 года, когда Ким Чен Ын вновь приехал в РФ с официальным визитом и побывал в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Именно тогда на космодроме Восточный лидер КНДР пригласил президента России приехать в страну «в удобное время».
Спустя восемь месяцев подходящий момент настал: на очередных выборах президента Путин был переизбран на новый шестилетний срок и, официально вступив в должность главы государства, вплотную занялся развитием связей с дружественными странами, которых в Азии немало.
Визит в КНДР в этом смысле является своего рода сигналом всем игрокам на политической арене. Как пояснил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, эта поездка «демонстрирует то, что Россия выступает за равноправный диалог и открыта к сотрудничеству со всеми странами мира, тем более с ближайшими соседями, невзирая на все попытки коллективного Запада оказать [на РФ] то или иное давление».
Программа визита
Содержательная часть визита придется на среду, 19 июня. Организаторы планируют, что в разных форматах общение Путина и Ким Чен Ына займет как минимум девять часов. На полдень по пхеньянскому времени запланирована церемония официальной встречи на площади имени Ким Ир Сена, затем, после традиционного для официальных мероприятий совместного фотографирования, в госрезиденции Кымсусан начнутся переговоры, на которые заложено около 1,5 часа.
Потом лидеры продолжат общение в формате тет-а-тет. Планируется, что они вместе совершат прогулку по резиденции, после чего их ждет чаепитие.
Завершится первая часть переговоров церемонией подписания совместных документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.
Затем Путин возложит венок к монументу «Освобождение», посетит организованный корейской стороной торжественный концерт. В честь своего высокопоставленного гостя Ким Чен Ын даст торжественный прием в доме приемов Моннангван.
В завершение визита уже по дороге в аэропорт лидеры посетят храм Святой Живоначальной Троицы в квартале Чонбэк района Раннан, сооруженный по личному распоряжению Ким Чен Ира.