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Путин и Ким Чен Ын обнялись при встрече

ПХЕНЬЯН, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обнялись при встрече.

Глава российского государства прибыл из Якутска в Пхеньян ближе к трем часам ночи по местному времени (разница с Москвой составляет шесть часов). Руководитель КНДР встретил президента РФ у трапа Ил-96. Рабочая программа дружественного государственного визита начнется в первой половине дня 19 июня, по ее завершении Путин отправится во Вьетнам также с госвизитом.

Путин Владимир