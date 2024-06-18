Путин и Ким Чен Ын обнялись при встрече

Глава российского государства прибыл из Якутска в Пхеньян ближе к трем часам ночи по местному времени (разница с Москвой составляет шесть часов). Руководитель КНДР встретил президента РФ у трапа Ил-96. Рабочая программа дружественного государственного визита начнется в первой половине дня 19 июня, по ее завершении Путин отправится во Вьетнам также с госвизитом.