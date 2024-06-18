Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности в аэропорту Пхеньяна

Общение Путина и Ким Чен Ын началось в аэропорту Пхеньяна, затем они подошли к президентскому лимузину и оба жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль. Свои одинаковые жесты лидеры повторили несколько раз, в итоге Путин сел справа, а Ким Чен Ын, улыбаясь, обошел автомобиль сзади и расположился на левом заднем сидении. Аэропорт президент России и лидер КНДР покинули вместе на одном авто.