Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канада ввела санкции против представителей российских следственных органов

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Канада вводит санкции против 13 «высокопоставленных представителей» российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы в связи со смертью Алексея Навального, заявило правительство страны.

Источник: © РИА Новости

«Попавшие под санкции люди являются высокопоставленными чиновниками и сотрудниками российского следственного комитета, службы исполнения наказаний и полиции», — говорится в заявлении на сайте правительства Канады.

Отмечается, что под санкции попали 13 человек.

По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.

Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.

В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии — до особого.

санкции
СК