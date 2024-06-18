Канада ввела санкции против представителей российских следственных органов

В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии — до особого.