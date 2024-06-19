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Сити-менеджер Ростова сообщил, что в городе нет межнациональных конфликтов

Алексей Логвиненко заявил, что в Ростове-на-Дону нет межнациональных конфликтов.

Источник: администрация Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова заявил об отсутствии межнациональных конфликтов. Об этом Алексей Логвиненко сообщил в ходе заседания Гордумы 18 июня.

Замглавы по делам ГО и ЧС Алексей Потешкин, выступая с докладом, упомянул три конфликтоные ситуации между представителями разных национальностей. По его словам, в каждой ситуации сразу привлекли сразу полицию, сотрудников ФСБ и лидеров диаспор. А с участниками спора провели профилактические беседы. Таким образом предотвратили возможное развитие конфликтов на межнациональной почве.

Глава администрации Ростова прервал доклад своего зама. Он сообщил, что не согласен с мнением о том, что в Ростове были конфликты на межнациональной почве.