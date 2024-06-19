Сити-менеджер Ростова сообщил, что в городе нет межнациональных конфликтов

Замглавы по делам ГО и ЧС Алексей Потешкин, выступая с докладом, упомянул три конфликтоные ситуации между представителями разных национальностей. По его словам, в каждой ситуации сразу привлекли сразу полицию, сотрудников ФСБ и лидеров диаспор. А с участниками спора провели профилактические беседы. Таким образом предотвратили возможное развитие конфликтов на межнациональной почве.