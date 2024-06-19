Латвия попросит ЕС не отменять санкции против Авена и Фридмана

Законодательный орган Евросоюза назвал бизнесменов «ведущими предпринимателями, участвующими в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации». По этому критерию Авен и Фридман продолжают их оспаривать. Кроме того, в официальном журнале ЕС утверждалось, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией [президента России] Владимира Путина».