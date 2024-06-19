Посол РФ в Канаде заявил, что очередные санкции Оттавы не беспокоят Москву

«С упорством, достойным лучшего применения, кабинет [премьер-министра] Джастина Трюдо продолжает придумывать новые антироссийские санкции и выдвигать против нашей страны голословные обвинения на основе выдуманных сюжетов. От нынешних русофобских властей в Оттаве ничего другого ждать не приходится. Эти выдумки, понятно, нас нисколько не тревожат, но ответные меры последуют», — сказал Степанов.