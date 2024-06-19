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Посол РФ в Канаде заявил, что очередные санкции Оттавы не беспокоят Москву

ОТТАВА, 19 июня. /ТАСС/. Очередной раунд антироссийских санкций со стороны Оттавы Москву нисколько не тревожит, но ответные меры последуют. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Источник: AP 2023

«С упорством, достойным лучшего применения, кабинет [премьер-министра] Джастина Трюдо продолжает придумывать новые антироссийские санкции и выдвигать против нашей страны голословные обвинения на основе выдуманных сюжетов. От нынешних русофобских властей в Оттаве ничего другого ждать не приходится. Эти выдумки, понятно, нас нисколько не тревожат, но ответные меры последуют», — сказал Степанов.

Посол также отметил, что кабмин Трюдо вводит санкции против России «в основном, чтобы покрасоваться на внутриполитическом поле и перед своими союзниками».

санкции
дипломатия