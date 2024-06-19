«Будет еще хуже». В Киеве осознали, о чем говорил Путин

«Условия (Путина. — Прим. ред.) направлены на Запад, направлены они к тому, что если вы украинскую сторону, с его точки зрения, не посадите с нами за стол переговоров, то следующие, когда вы к этому созреете, будут еще хуже. Вот, что он дает понять», — сказал Шевченко.