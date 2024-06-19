ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын провели «задушевный разговор» по дороге из аэропорта

«Высшие лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна, где открылся замечательный ночной пейзаж, делились сокровенными мыслями и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и РФ в соответствии с общими стремлениями и волей народов двух стран в ходе нынешней встречи», — говорится в сообщении ЦТАК.
В сообщении также говорится, что Владимир Путин «выразил радость от визита в Пхеньян и глубокую благодарность за то, что товарищ Ким Чен Ын выехал в аэропорт, чтобы тепло встретить его».
На сайте ЦТАК также была опубликована статья Владимира Путина об отношениях России и КНДР, начиная с 1945 года. Накануне материал опубликовала пресс-служба Кремля. В статье российский президент благодарит КНДР за поддержку России в проведении боевых действий на Украине и выражает надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран.
Владимир Путин прибыл в КНДР 18 июня. Последний раз он посещал страну в 2000-м году, когда когда ею руководил Ким Чен Ир. 19 июня у президента пройдут переговоры в различных форматах, в том числе с Ким Чен Ыном. Также стороны подпишут совместные документы о сотрудничестве. По итогам поездки между Россией и КНДР может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, допускал помощник президента РФ Юрий Ушаков.