ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын провели «задушевный разговор» по дороге из аэропорта

Владимир Путин прибыл в КНДР 18 июня. Последний раз он посещал страну в 2000-м году, когда когда ею руководил Ким Чен Ир. 19 июня у президента пройдут переговоры в различных форматах, в том числе с Ким Чен Ыном. Также стороны подпишут совместные документы о сотрудничестве. По итогам поездки между Россией и КНДР может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, допускал помощник президента РФ Юрий Ушаков.