«Очевидно, что реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима, и условия для начала переговоров будут другими», — заявил дипломат.
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке проходила
Члены конференции в проекте совместного коммюнике отметили, что достижение мира требует участия и диалога всех сторон конфликта. Также мировые политики сочли, что достижение мира невозможно без соблюдения Устава ООН.
17 июня Небензя подчеркнул, что Москва убедилась в том, что режим президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, недоговороспособен. Он также отметил, что англосаксонские спонсоры Киева сделали всё, чтобы воспрепятствовать выходу на мирное урегулирование.
До этого, 16 июня, на пресс-конференции по итогам саммита в Швейцарии Зеленский назвал условия для переговоров с Россией. По его словам, Киев готов начать переговоры с Москвой, если Россия будет уважать «территориальную целостность» Украины.
14 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО. Однако если Киев и Запад откажутся, то ответственность за продолжающийся конфликт лежит исключительно на них, добавил он.
Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.