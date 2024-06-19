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Небензя предупредил Киев о последствиях отказа от мирных переговоров

Реалии на линии боевого соприкосновения в конфликте на Украине будут меняться не в пользу киевского режима, условия для начала мирных переговоров впоследствии станут другими. Такое заявление 18 июня сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Источник: AP 2023

«Очевидно, что реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима, и условия для начала переговоров будут другими», — заявил дипломат.

По его словам, отказ Запада от рассмотрения мирного предложения РФ не стал сюрпризом и лишь подтверждает слепоту западных стран в политическом плане.

«Мы слышали, что руководство западных стран и НАТО поспешило это предложение отвергнуть. Для нас это не стало сюрпризом. Эти отказы только подтверждают политическую слепоту западных столиц», — подчеркнул постпред РФ при ООН.

Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке проходила 15—16 июня. По ее итогам была принята декларация, которую отказались подписать более десятка стран, включая членов БРИКС. В их числе Армения, Бахрейн, Бразилия, ОАЭ, Индия. Россия участия в ней не принимала, при этом Москва регулярно указывает на возможность переговоров.

Члены конференции в проекте совместного коммюнике отметили, что достижение мира требует участия и диалога всех сторон конфликта. Также мировые политики сочли, что достижение мира невозможно без соблюдения Устава ООН.

17 июня Небензя подчеркнул, что Москва убедилась в том, что режим президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, недоговороспособен. Он также отметил, что англосаксонские спонсоры Киева сделали всё, чтобы воспрепятствовать выходу на мирное урегулирование.

До этого, 16 июня, на пресс-конференции по итогам саммита в Швейцарии Зеленский назвал условия для переговоров с Россией. По его словам, Киев готов начать переговоры с Москвой, если Россия будет уважать «территориальную целостность» Украины.

14 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО. Однако если Киев и Запад откажутся, то ответственность за продолжающийся конфликт лежит исключительно на них, добавил он.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

ООН
переговоры