ЕС пригрозил Казахстану санкциями за сотрудничество с РФ

«В конкретном случае с Казахстаном ЕС вместе со своими международными партнерами тесно сотрудничает с властями страны, чтобы остановить обход наших санкций. Обход мер ЕС или помощь в такой деятельности является нарушением законодательства союза. В ответ на это ЕС может предпринять конкретные действия, в том числе: включение в санкционные списки операторов или физических лиц, которые способствуют обходу санкций».