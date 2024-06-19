ЕС пригрозил Казахстану санкциями за сотрудничество с РФ

Евросоюз обеспокоен возможностью обхода антироссийских мер с помощью тесно сотрудничающего с РФ Казахстана. Об этом заявил специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан. Он также пригрозил, что выявление попыток обхода санкций будет расценивается как нарушение законодательства ЕС, которое приведет к внесению компаний республики в 14-й пакет мер.
«В конкретном случае с Казахстаном ЕС вместе со своими международными партнерами тесно сотрудничает с властями страны, чтобы остановить обход наших санкций. Обход мер ЕС или помощь в такой деятельности является нарушением законодательства союза. В ответ на это ЕС может предпринять конкретные действия, в том числе: включение в санкционные списки операторов или физических лиц, которые способствуют обходу санкций».
Такое заявление было сделано во время его третьего визита в Казахстан в Астане. При этом спецпосланник уверяет, что ЕС якобы уважает решение Казахстана продолжать тесные отношения с РФ, несмотря на СВО.
Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин заявил, что республика не поддерживает санкционную политику ЕС, однако собирается её соблюдать, потому что это выгодно с экономической точки зрения. Сейчас в Казахстане действует рабочая группа, которая ведёт переговоры с властями США и ЕС по вопросам санкций, передает RT.