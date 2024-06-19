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Парламент Швеции одобрил соглашение с США о доступе к военным объектам

Парламент Швеции одобрил оборонное соглашение с США (DCA), которое предполагает предоставление американской стороне доступ к 17 военным объектам, сообщает шведская газета Dagens Nyheter. Содержание материала издания приводит «РИА Новости».

Источник: AP 2023

За принятие документа проголосовали 266 депутатов, против — 37 депутатов, отсутствовали на голосовании — 46 депутатов.

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Швеции Пол Джонсон подписали соглашение в декабре 2023 года. Согласно документу, американские военные получат доступ к шведским учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 населенных пунктах страны.

В декабре прошлого года сообщалось, что соглашение будет действовать до формального присоединения Швеции к НАТО и после него. Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта этого года.