Парламент Швеции одобрил соглашение с США о доступе к военным объектам

За принятие документа проголосовали 266 депутатов, против — 37 депутатов, отсутствовали на голосовании — 46 депутатов.
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Швеции Пол Джонсон подписали соглашение в декабре 2023 года. Согласно документу, американские военные получат доступ к шведским учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 населенных пунктах страны.
В декабре прошлого года сообщалось, что соглашение будет действовать до формального присоединения Швеции к НАТО и после него. Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта этого года.