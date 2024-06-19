Пашинян и Эрдоган провели разговор о полном урегулировании отношений двух стран

Ранее Никол Пашинян говорил о важности прекращения враждебных отношений с Турцией и Азербайджаном. По его словам, Россия не может быть гарантом безопасности для республики из-за ведения ею боевых действий на Украине. Эрдоган заявлял, что пришло время «отбросить беспочвенные воспоминания» и действовать исходя текущей политической обстановки. Он выразил надежду, что Армения «выберет путь создания новых начал для светлого завтра», и благодаря этому «начнется новая эра».