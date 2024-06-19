Пашинян и Эрдоган провели разговор о полном урегулировании отношений двух стран

Согласно материалу Armenpress, в разговоре политики подчеркнули важность продолжения встреч спецпредставителей двух стран и подтвердили достигнутые к данному моменту договоренности. «Лидеры с удовлетворением отметили продолжающийся диалог между высокопоставленными представителями Армении и Турции», — говорится в сообщении армянского правительства.
Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями в связи с наступающими религиозными праздниками — Курбан-Байрамом и Преображением Иисуса Христа. Эрдоган выразил армянской стороне соболезнования в связи с наводнением в северной части Армении.
Ранее Никол Пашинян говорил о важности прекращения враждебных отношений с Турцией и Азербайджаном. По его словам, Россия не может быть гарантом безопасности для республики из-за ведения ею боевых действий на Украине. Эрдоган заявлял, что пришло время «отбросить беспочвенные воспоминания» и действовать исходя текущей политической обстановки. Он выразил надежду, что Армения «выберет путь создания новых начал для светлого завтра», и благодаря этому «начнется новая эра».
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения. Анкара в одностороннем порядке закрыла наземную и воздушную границы с Арменией и держит ее в сухопутной блокаде с 1993 года из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Турция поддерживала Азербайджан в этом конфликте.
Первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений двух стран прошла в январе 2022 года. Тогда спецпредставитель Турции Сердар Кылыч и вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян договорились продолжились переговоры для нормализации отношений. В феврале 2023 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил о возможности открытия армяно-турецкой границы.