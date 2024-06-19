«Россия может вечно»: в Британии пришли в ужас от ситуации в зоне СВО

«Мы можем продолжать накачивать Украину деньгами не переставая, но сможет ли она действительно выдержать такую потерю войск — вопрос открытый. Это тяжело, потому что Россия может продолжать вести боевые действия вечно», — сказал он.
Рано или поздно состоятся переговоры между двумя государствами с глазу на глаз, уверен политик. Он не исключил, что это может произойти в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре. Украине в таком случае придется принять тяжелое решение об отказе от утраченных территорий, признал лидер партии.
Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.