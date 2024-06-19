В Пермском крае простятся с погибшими в зоне СВО жителями Краснокамска

Прощание с двумя жителями Краснокамска, погибшими в зоне СВО, пройдёт в Пермском крае.
Об этом сообщила администрация городского округа.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга погибли наши земляки: Александр Лебедев и Алексей Сметанин. Выражаем глубокие соболезнования», — говорят в администрации.
Церемония прощания с погибшими состоится 19 июня во дворце культуры имени Ленина. Начало в 11:00.
Ранее perm.aif.ru писал, что во время спецоперации погиб 18-летний курсант Пермского филиала ВГУВТ Георгий Надеин. Он служил по контракту. Георгий был волонтёром и пел в хоре.