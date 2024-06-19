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В Пермском крае простятся с погибшими в зоне СВО жителями Краснокамска

Это Александр Лебедев и Алексей Сметанин.

Источник: Администрация Краснокамского округа

Прощание с двумя жителями Краснокамска, погибшими в зоне СВО, пройдёт в Пермском крае.

Об этом сообщила администрация городского округа.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга погибли наши земляки: Александр Лебедев и Алексей Сметанин. Выражаем глубокие соболезнования», — говорят в администрации.

Церемония прощания с погибшими состоится 19 июня во дворце культуры имени Ленина. Начало в 11:00.

Ранее perm.aif.ru писал, что во время спецоперации погиб 18-летний курсант Пермского филиала ВГУВТ Георгий Надеин. Он служил по контракту. Георгий был волонтёром и пел в хоре.