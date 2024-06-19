Тихоокеанский флот Приморья вводит усиленную охрану в связи с началом двустороннего учения

Военнослужащие в круглосуточном режиме выполняют задачи по патрулированию назначенных территорий и ближайших морских зон, в ходе которых используют современную технику и вооружение, в том числе противодиверсионные катера типа «Грачонок». Катера несут про-диверсионную вахту, а также используют круглосуточную систему подводного наблюдения.