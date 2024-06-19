Тихоокеанский флот Приморья вводит усиленную охрану в связи с началом двустороннего учения

С началом двусторонних военных учений Тихоокеанского флота отряды подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) Приморской флотилии разнородных сил (ПрФлРС) приступили к усилению обороны военно-морских баз на территории альянса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
Военнослужащие в круглосуточном режиме выполняют задачи по патрулированию назначенных территорий и ближайших морских зон, в ходе которых используют современную технику и вооружение, в том числе противодиверсионные катера типа «Грачонок». Катера несут про-диверсионную вахту, а также используют круглосуточную систему подводного наблюдения.
Для наблюдения за надводной обстановкой также задействованы подразделения управления беспилотными летательными аппаратами, которые осуществляют воздушное наблюдение даже в темное время суток.
Пункты базирования в зоне ответственности Приморской флотилии мероприятия усиленного охранение осуществляются в соответствие с плановой таблицей проведения двустороннего оперативного учения.