Омское ГУ госстройнадзора наконец получило нового руководителя

Напомним, графа «руководитель» на официальном сайте ведомства пустовала с весны 2023 года. При этом официальной информации об уходе в отставку Анатолия Скоробогатько, который занимал пост с апреля 2013 года, не появлялось, что и создавало некую интригу. В октябре 2023 года в главном управлении введена должность первого заместителя начальника, которую и занял Ильшат Чанышев. Известно, что до начала 2020 года он возглавлял департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска, также в трудовой биографии Чанышева имеется опыт руководства Госжилинспекцией в Ямало-Ненецком административном округе.