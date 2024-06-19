В Омском танковом институте прошёл выпускной

«Наша система подготовки офицерских кадров считается одной из лучших в мире, как и российские танки. Институт не только готовит профессионалов, но и воспитывает истинных патриотов, — подчеркнул глава региона. — Сегодня многие преподаватели вуза и его выпускники находятся на передовой. Желаю вам успеха в решении задач, поставленных нашим верховным главнокомандующим Владимиром Путиным».