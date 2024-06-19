В Омском танковом институте прошёл выпускной

В Омском автобронетанковом инженерном институте состоялся выпускной. Из стен военного вуза в этом году вышли 256 лейтенантов, 68 прапорщиков и 58 иностранных военнослужащих.
Вчерашние курсанты сегодня выходят на новый путь, впереди их ждёт военная карьера. Повышать свои профессиональные знания, полученные в вузе, теперь предстоит на службе, многие из них отправятся «за ленточку». А пока они принимают поздравления с завершением обучения.
Профессионалы и патриоты
На торжественном мероприятии в их честь побывал губернатор Виталий Хоценко.
«Наша система подготовки офицерских кадров считается одной из лучших в мире, как и российские танки. Институт не только готовит профессионалов, но и воспитывает истинных патриотов, — подчеркнул глава региона. — Сегодня многие преподаватели вуза и его выпускники находятся на передовой. Желаю вам успеха в решении задач, поставленных нашим верховным главнокомандующим Владимиром Путиным».
Учёба в Омском автобронетанковом инженерном институте престижна не только в России, попасть сюда мечтают и иностранцы — в рядах выпускников представители 14 государств. В вузе готовят офицеров и младших специалистов по ремонту бронетанковой и военной автомобильной техники.
Достойная смена
В этом году институт отмечает 85-летний юбилей. Его первые выпускники сражались на полях Великой Отечественной, 35 из них удостоены звания Героя Советского Союза. А сегодня многие участвуют в специальной военной операции, проявляя героизм и мужество при исполнении боевых задач. 10 участников СВО, окончивших Омский автобронетанковый институт, имеют звание Героя России.
На мероприятии почтили память выпускников, которые погибли, защищая Отечество. В их честь открыли памятник. Монумент представляет собой пять гранитных стел, символизирующих пять поколений выпускников, отдавших жизнь за Родину.
Торжественную часть мероприятия сменило показательное выступление курсантов по разборке и сборке автомобильной техники. И какой же выпускной без вальса? Офицеры станцевали его со своими жёнами и невестами. А после выпускники простились с боевым знаменем и прошлись по плацу родного учебного заведения торжественным маршем.