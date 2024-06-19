Во Владивостоке состоится десятый Конгресс народов Приморского края

Как отмечает пресс-служба краевого департамента внутренней политики, тема конгресса в этом году — «Приморье — диалог культур, поколений и народов». Мероприятие традиционно станет площадкой для обсуждения актуальной тематики государственной национальной политики. В фокусе окажутся такие вопросы, как формирование российской гражданской идентичности, сохранение традиционных российских семейных и духовно-нравственных ценностей, профилактика конфликтов на национальной и религиозной почве, принципы и методы работы в медиапространстве, улучшение адаптации иностранных граждан.