Во Владивостоке состоится десятый Конгресс народов Приморского края

Масштабное событие развернется в четверг, 27 июня, в филиале Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства на острове Русском во Владивостоке. Регистрация для участников уже открыта на официальном сайте мероприятия.
Как отмечает пресс-служба краевого департамента внутренней политики, тема конгресса в этом году — «Приморье — диалог культур, поколений и народов». Мероприятие традиционно станет площадкой для обсуждения актуальной тематики государственной национальной политики. В фокусе окажутся такие вопросы, как формирование российской гражданской идентичности, сохранение традиционных российских семейных и духовно-нравственных ценностей, профилактика конфликтов на национальной и религиозной почве, принципы и методы работы в медиапространстве, улучшение адаптации иностранных граждан.
Во время конгресса пройдут семинар-совещание с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов края по важным вопросам Стратегии государственной национальной политики в регионе, научно-практическая конференция, дискуссионные площадки, выставки-презентации многонационального Приморья. Также будут работать площадка национальных настольных игр и фотовыставка «Приморье — большая семья».
После деловой части участники конгресса посетят концерт, на котором выступят семейные ансамбли и творческие коллективы, представляющие культуры приморских народов. Все желающие смогут сыграть в тематическую викторину «Этноквиз».