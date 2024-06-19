Дмитрий Демешин не принял поверхностный ремонт Амурского бульвара

Врио губернатора на деле показывает себя как настоящий хозяйственник. Он ездит по краю с незапланированными рабочими поездками. Ставит вопросы на контроль и лично следит за их решением. Такой подход приводит к конкретным результатам, а чиновники и подрядчики уже знают, что с Демешиным по-другому не получится — нужно будет доделать работу до конца. Ситуация с Амурским бульваром — наглядное тому подтверждение.