Дмитрий Демешин не принял поверхностный ремонт Амурского бульвара

На заседании президиума правительства края врио губернатор Дмитрий Демешин поднял вопрос о ремонте Амурского бульвара. Врио главы проинспектировал территорию лично, после чего начались работы по восстановлению пешеходной зоны.
Однако после того, как Дмитрий Викторович открыл комментарии на своих страницах в социальных сетях, он получил нарекания от жителей по поводу того, как там ведутся работы.
«Много жалоб на качество. Если мы тратим на это бюджетные деньги, надо делать качественно, чтобы у людей не было повода критиковать. Считаю недопустимым тратить средства на брак», — заявил врио главы региона.
Врио губернатора на деле показывает себя как настоящий хозяйственник. Он ездит по краю с незапланированными рабочими поездками. Ставит вопросы на контроль и лично следит за их решением. Такой подход приводит к конкретным результатам, а чиновники и подрядчики уже знают, что с Демешиным по-другому не получится — нужно будет доделать работу до конца. Ситуация с Амурским бульваром — наглядное тому подтверждение.
Врио губернатор Хабаровского края добавил, что в его телеграм-канал поступают тысячи комментариев и по другим вопросам.
«Защита населения — это наша основная задача, коллеги. На все вопросы, которые задают люди, необходимо ответить. Не отписками, что “деньги освоены”, а наглядно показать результат работы», — подчеркнул врио главы региона.
Дмитрий Викторович поручил профильный ведомствам подготовить на каждый вопрос от местных жителей развернутый ответ. Исполнение данного поручения он проконтролирует лично.