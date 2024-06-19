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Дмитрий Демешин не принял поверхностный ремонт Амурского бульвара

Врио губернатора прислушивается к мнению местных жителей.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

На заседании президиума правительства края врио губернатор Дмитрий Демешин поднял вопрос о ремонте Амурского бульвара. Врио главы проинспектировал территорию лично, после чего начались работы по восстановлению пешеходной зоны.

Однако после того, как Дмитрий Викторович открыл комментарии на своих страницах в социальных сетях, он получил нарекания от жителей по поводу того, как там ведутся работы.

«Много жалоб на качество. Если мы тратим на это бюджетные деньги, надо делать качественно, чтобы у людей не было повода критиковать. Считаю недопустимым тратить средства на брак», — заявил врио главы региона.

Врио губернатора на деле показывает себя как настоящий хозяйственник. Он ездит по краю с незапланированными рабочими поездками. Ставит вопросы на контроль и лично следит за их решением. Такой подход приводит к конкретным результатам, а чиновники и подрядчики уже знают, что с Демешиным по-другому не получится — нужно будет доделать работу до конца. Ситуация с Амурским бульваром — наглядное тому подтверждение.

Дмитрий Демешин поручил мэру Хабаровску Сергею Кравчуку лично разобраться в ситуации и провести инспекцию территории. Иными словами, он должен выехать на место, оценить ход и качество работ, и пообщаться с местными жителями, чтобы услышать их мнение.

Врио губернатор Хабаровского края добавил, что в его телеграм-канал поступают тысячи комментариев и по другим вопросам.

«Защита населения — это наша основная задача, коллеги. На все вопросы, которые задают люди, необходимо ответить. Не отписками, что “деньги освоены”, а наглядно показать результат работы», — подчеркнул врио главы региона.

Дмитрий Викторович поручил профильный ведомствам подготовить на каждый вопрос от местных жителей развернутый ответ. Исполнение данного поручения он проконтролирует лично.