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В ГАИ Башкирии произошли кадровые изменения

Как сообщается в телеграм-канале главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, приказом МВД по РБ на должность начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Кумертау назначен майор полиции Руслан Валитов.

Источник: Владимир Севастьянов, телеграм

Руслан Рашитович Валитов родился 5 мая 1987 года в Мелеузе. Службу в органах внутренних дел начал в 2007 году. Проработал на различных должностях. До своего назначения занимал должность старшего инспектора дежурной группы отдельного специализированного батальона ДПС госавтоинспекции МВД по РБ.

Руслан Валитов награждён медалью МВД России «За отличие в службе» 3 и 2 степени. Женат, воспитывает сына.

Ранее в Зианчуринском районе был назначен новый начальник госавтоинспекции старший лейтенант полиции Загир Аслаев. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Александр Прядко.