В ГАИ Башкирии произошли кадровые изменения

Руслан Рашитович Валитов родился 5 мая 1987 года в Мелеузе. Службу в органах внутренних дел начал в 2007 году. Проработал на различных должностях. До своего назначения занимал должность старшего инспектора дежурной группы отдельного специализированного батальона ДПС госавтоинспекции МВД по РБ.



Руслан Валитов награждён медалью МВД России «За отличие в службе» 3 и 2 степени. Женат, воспитывает сына.