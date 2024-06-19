Эксперт объяснил, как решить проблему с мигрантами на примере Приморья и Китая

«Это была целая проблема. В 1990-е годы граждане Китая тысячами приезжали в Приморье под видом водителей, экспедиторов, приемщиков грузов и так далее, но не спешили уезжать обратно», — рассказал руководитель общественной приемной консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарев.
По словам Сергея Пушкарева, патовая ситуация разрешилась после введения трехмесячного безвизового режима для туристов и усиления контроля со стороны правоохранительных органов над каналами и организаторами «теневой» миграции.
Эксперт считает, что регионам России следует присмотреться к опыту Приморья — эффективность принятых мер доказывает тот факт, что по сей день миграционный процесс из Китая на российский Дальний Восток идет в цивилизованном формате.
Ранее Сергей Пушкарев объяснил, почему ситуация на Шаморе во Владивостоке ярко проиллюстрировала влияние деятельности недобросовестных работодателей на увеличение численности нелегалов в регионах.