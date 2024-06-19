Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

Площадь расположена на западном берегу Тэдонган прямо напротив монумента идей Чучхе, который находится на противоположном берегу. Эта площадь — 13-я в списке самых крупных площадей мира. Ее размеры — 75 тысяч квадратных метров, и она может вместить более чем 100 тысяч человек. Площадь представляет собой эспланаду, проходящую от Народного дворца учебы и парадных трибун в сторону реки Тэдонган. Эспланада продолжается на другом берегу реки монументом идей Чучхе и завершается архитектурным ансамблем из десяти многоэтажных домов и здания НИИ кинематографии.