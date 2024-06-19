Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

После церемонии встречи и совместного фотографирования в государственной резиденции «Кымсусан» состоятся российско-корейские переговоры.
Площадь Ким Ир Сена — это самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, названа в честь основателя КНДР Ким Ир Сена. Она была открыта в августе 1954 года.
Площадь расположена на западном берегу Тэдонган прямо напротив монумента идей Чучхе, который находится на противоположном берегу. Эта площадь — 13-я в списке самых крупных площадей мира. Ее размеры — 75 тысяч квадратных метров, и она может вместить более чем 100 тысяч человек. Площадь представляет собой эспланаду, проходящую от Народного дворца учебы и парадных трибун в сторону реки Тэдонган. Эспланада продолжается на другом берегу реки монументом идей Чучхе и завершается архитектурным ансамблем из десяти многоэтажных домов и здания НИИ кинематографии.
В 2020 году была перестроена центральная парадная трибуна — портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира были убраны со своего прежнего положения (центральное пространство ниже трибуны) и перемещены на фасад здания Народного дворца учебы.