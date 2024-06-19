Экс-глава Контрольно-счётной палаты Прикамья стал советником губернатора

Экс-глава Контрольно-счётной палаты (КСП) Прикамья Геннадий Тушнолобов стал советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, пишет 59.RU.
Информацию порталу подтвердил сам бывший руководитель КСП.
«Действительно, я работаю уже месяц — консультирую по вопросам, связанным с ключевыми стройками», — сообщил Геннадий Тушнолобов.
По его словам, занять этот пост его попросил Дмитрий Махонин. Геннадий Тушнолобов принял предложение, поскольку чувствует, что ещё есть силы на такую работу.
Напомним, Геннадий Тушнолобов ранее был главой администрации Соликамска, первым заместителем губернатора Пермской области, депутатом Заксобрания региона, заместителем гендиректора «Лукойл-Пермь». Также он руководил КСП.