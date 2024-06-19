В Пхеньяне начались переговоры Путина и Ким Чен Ына

Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну.