В сентябре пройдут выборы депутата новосибирского горсовета

Как сообщал «Ъ-Сибирь», от этого округа в 2020 году была избрана Наталья Пинус. Она являлась независимым депутатом, не входила ни в одну из фракций. В 2023 году госпожа Пинус покинула Россию, в марте 2024-го горсовет прекратил депутатские полномочия по ее просьбе.