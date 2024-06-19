В сентябре пройдут выборы депутата новосибирского горсовета

Новосибирский горсовет назначил на 8 сентября выборы депутата в одномандатном округе № 45. Решение было принято на сессии муниципального парламента, проходящей 19 июня.
Как сообщал «Ъ-Сибирь», от этого округа в 2020 году была избрана Наталья Пинус. Она являлась независимым депутатом, не входила ни в одну из фракций. В 2023 году госпожа Пинус покинула Россию, в марте 2024-го горсовет прекратил депутатские полномочия по ее просьбе.
45-й округ находится на территории Советского района. Срок полномочий действующего созыва истекает в 2025 году. Как пояснила в ходе сессии руководитель департамента стратегического планирования мэрии Лариса Уткина, новый депутат от округа сможет передать наказы избирателей для реализации в 2025 году.
В сентябре 2024 года также состоятся дополнительные выборы депутата законодательного собрания Новосибирской области в одномандатном округе № 3.