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Мэр Иркутска передал родственникам участников СВО ордена Мужества

Иркутск, НИА-Байкал — В администрации областного центра прошла церемония передачи орденов Мужества семьям участников специальной военной операции.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Их удостоены Евгений Вострецов, Игорь Немчинов, Игорь Перфилов, Олег Губарев, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Награды вручил мэр Иркутска Руслан Болотов.

«Это настоящие герои! Стойкие, сильные духом, они выбрали для себя путь защитников Отечества и погибли, выполняя свой воинский и гражданский долг. Над нами сегодня мирное небо потому, что они встали на защиту Родины. Ордена Мужества — символ признательности от всей страны нашим землякам за их подвиг, знак уважения к семьям, которые воспитали и поддерживали таких достойных мужчин. И в наших силах сохранить память о героях. Она будет жить в сердцах родных и друзей, навсегда останется в истории нашего города, региона, страны», — обратился к присутствующим Руслан Болотов.

Напомним, для увековечивания памяти о героях, погибших в зоне проведения СВО, в областном центре продолжают устанавливать мемориальные доски в их честь. Памятные знаки размещают на фасадах зданий образовательных учреждений, в которых учились военнослужащие.