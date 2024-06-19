Мэр Иркутска передал родственникам участников СВО ордена Мужества

«Это настоящие герои! Стойкие, сильные духом, они выбрали для себя путь защитников Отечества и погибли, выполняя свой воинский и гражданский долг. Над нами сегодня мирное небо потому, что они встали на защиту Родины. Ордена Мужества — символ признательности от всей страны нашим землякам за их подвиг, знак уважения к семьям, которые воспитали и поддерживали таких достойных мужчин. И в наших силах сохранить память о героях. Она будет жить в сердцах родных и друзей, навсегда останется в истории нашего города, региона, страны», — обратился к присутствующим Руслан Болотов.