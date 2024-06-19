Путин: подготовлен документ, который ляжет в основу отношений РФ и КНДР на долгие годы

Путин напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в текущем году — 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа — соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. «Как известно, это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву», — напомнил президент РФ.