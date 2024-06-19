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Путин: подготовлен документ, который ляжет в основу отношений РФ и КНДР на долгие годы

ПХЕНЬЯН, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, начиная переговоры в Пхеньяне с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, отметил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.

Источник: Пресс-служба Президента России

«В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в текущем году — 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа — соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. «Как известно, это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву», — напомнил президент РФ.

Путин Владимир