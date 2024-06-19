Хабаровский край станет воротами в страны АТР после развития Восточного полигона

«Только что я с участниками этого проекта встречался в Москве, буквально три дня назад, они заканчивают работу, у них есть и предложения по второй ветке. Мы не забыли про мост на Сахалин. Это отдельная работа, большая, капиталоемкая, тем не менее — это все не забыто и не выброшено. Нам нужно здесь развивать энергетические мощности. Нам нужно развивать здесь ту самую подготовку кадров, образование развивать. Здесь очень много интересных направлений деятельности, и они весьма перспективные и высокотехнологичные», — сказал Владимир Путин.