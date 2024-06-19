Хабаровский край станет воротами в страны АТР после развития Восточного полигона

Накануне президент России Владимир Путин посетил Якутию. Во время поездки он оценил перспективы развития восточного маркрорегиона. По его словам, это — приоритет на весь текущий век. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Президент отметил, что Дальний Восток показывает хорошие темпы роста по всем показателям. Практически все направления в несколько раз лучше, чем в среднем по стране.
На востоке крупным проектом является развитие Восточного полигона железных дорог: это Транссибирская магистраль и БАМ. Также интересным проектом считается выход к Охотскому морю.
«Только что я с участниками этого проекта встречался в Москве, буквально три дня назад, они заканчивают работу, у них есть и предложения по второй ветке. Мы не забыли про мост на Сахалин. Это отдельная работа, большая, капиталоемкая, тем не менее — это все не забыто и не выброшено. Нам нужно здесь развивать энергетические мощности. Нам нужно развивать здесь ту самую подготовку кадров, образование развивать. Здесь очень много интересных направлений деятельности, и они весьма перспективные и высокотехнологичные», — сказал Владимир Путин.
Второй проект — строительство порта Эльга в Охотском районе. На мысе Манорский будет создан морской угольный терминал и первая в стране частная железная дорога, которая соединит терминал с Эльгинским угольным месторождением в Якутии. Транспортный коридор обеспечит перевалку 30 миллионов тонн угля в год. Общая стоимость проекта — 113,7 миллиарда рублей. Будет создано 455 рабочих мест.