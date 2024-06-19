Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский край станет воротами в страны АТР после развития Восточного полигона

Владимир Путин поручил до конца года увеличить провозные способности.

Источник: Комсомольская правда

Накануне президент России Владимир Путин посетил Якутию. Во время поездки он оценил перспективы развития восточного маркрорегиона. По его словам, это — приоритет на весь текущий век. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Президент отметил, что Дальний Восток показывает хорошие темпы роста по всем показателям. Практически все направления в несколько раз лучше, чем в среднем по стране.

На востоке крупным проектом является развитие Восточного полигона железных дорог: это Транссибирская магистраль и БАМ. Также интересным проектом считается выход к Охотскому морю.

«Только что я с участниками этого проекта встречался в Москве, буквально три дня назад, они заканчивают работу, у них есть и предложения по второй ветке. Мы не забыли про мост на Сахалин. Это отдельная работа, большая, капиталоемкая, тем не менее — это все не забыто и не выброшено. Нам нужно здесь развивать энергетические мощности. Нам нужно развивать здесь ту самую подготовку кадров, образование развивать. Здесь очень много интересных направлений деятельности, и они весьма перспективные и высокотехнологичные», — сказал Владимир Путин.

Если говорить о Восточном полигоне, то в этом году планируется закончить второй этап работ по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Для этого нужно ввести в эксплуатацию 106 объектов линейной инфраструктуры и восемь — энергетической. Об этом говорят в хабаровском минэнерго. Полигон обеспечивает работу нескольких трансъевразийских коридоров. По его магистралям идут перевозки с западной части страны и месторождений Урала и Сибири на Дальний Восток. С его развитием вырастет объем перевозок в портах Ванино и Советской Гавани. Хабаровский край станет воротами в страны АТР. Владимир Путин поручил до конца года увеличить провозные способности до 180 миллионов тонн в год — это в полтора раза.

Второй проект — строительство порта Эльга в Охотском районе. На мысе Манорский будет создан морской угольный терминал и первая в стране частная железная дорога, которая соединит терминал с Эльгинским угольным месторождением в Якутии. Транспортный коридор обеспечит перевалку 30 миллионов тонн угля в год. Общая стоимость проекта — 113,7 миллиарда рублей. Будет создано 455 рабочих мест.

Путин Владимир