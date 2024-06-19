Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США одобрили продажу ракет Тайваню

США одобрили возможную продажу Тайваню беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V на сумму $300 млн. Также дано одобрение на продажу противопехотной, бронебойной ракетной системы Switchblade 300 за $60,2 млн и оборудования к ней. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США (DSCA).

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, продажа «поможет повысить безопасность получателя и поддержать политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе». Отмечается, что одобренные сделки «соответствуют законодательству и политике США», а также якобы послужат «национальным интересам, экономике и безопасности» Соединенных Штатов. Теперь сделки должны получить одобрение Конгресса, на это отводится 30 дней.

Китай считает Тайвань своей территорией. Председатель КНР Си Цзиньпин предупреждал президента США Джо Байдена, что тайваньский вопрос является для Пекина красной линией. В мае Китай признал три компании из США неблагонадежными за продажу оружия Тайваню. Ограничения затронули General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, а также Boeing Defense, Space & Security. Им запрещено вести импортную и экспортную деятельность с Китаем и осуществлять инвестиции в КНР.