США одобрили продажу ракет Тайваню

По данным ведомства, продажа «поможет повысить безопасность получателя и поддержать политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе». Отмечается, что одобренные сделки «соответствуют законодательству и политике США», а также якобы послужат «национальным интересам, экономике и безопасности» Соединенных Штатов. Теперь сделки должны получить одобрение Конгресса, на это отводится 30 дней.
Китай считает Тайвань своей территорией. Председатель КНР Си Цзиньпин предупреждал президента США Джо Байдена, что тайваньский вопрос является для Пекина красной линией. В мае Китай признал три компании из США неблагонадежными за продажу оружия Тайваню. Ограничения затронули General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, а также Boeing Defense, Space & Security. Им запрещено вести импортную и экспортную деятельность с Китаем и осуществлять инвестиции в КНР.