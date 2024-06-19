США одобрили продажу ракет Тайваню

Китай считает Тайвань своей территорией. Председатель КНР Си Цзиньпин предупреждал президента США Джо Байдена, что тайваньский вопрос является для Пекина красной линией. В мае Китай признал три компании из США неблагонадежными за продажу оружия Тайваню. Ограничения затронули General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, а также Boeing Defense, Space & Security. Им запрещено вести импортную и экспортную деятельность с Китаем и осуществлять инвестиции в КНР.