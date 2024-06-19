Новый министр обороны РФ Белоусов наградил застройщика из Новосибирска медалью

Как сообщает портал «Сибирский экспресс», помощник командующего 41-й армией, подполковник Иван Кувырзин объявил на сессии горсовета Новосибирска о том, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов подписал приказ о награждении медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» известного девелопера Игоря Белокoбыльский.