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Новый министр обороны РФ Белоусов наградил застройщика из Новосибирска медалью

Андрей Белоусов наградил новосибирского застройщика медалью.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает портал «Сибирский экспресс», помощник командующего 41-й армией, подполковник Иван Кувырзин объявил на сессии горсовета Новосибирска о том, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов подписал приказ о награждении медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» известного девелопера Игоря Белокoбыльский.

По словам Ивана Кувырзина, Игорь Белокoбыльский стал одним из создателей документального фильма о специальной военной операции, который показали по телевидению в Новосибирске.

Напомним, что врио главы Республики Алтай Андрей Турчак предложил бойцу СВО работу.