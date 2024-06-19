Глава краевого Избиркома подал в отставку

Напомним, Алексей Подушкин возглавлял Избирательную комиссию края с 2017 года. Под его руководством на территории региона успешно прошли две кампании по выборам Президента России (2018 и 2024 г.г.) и Губернатора края (2018 и 2023 г.г.), выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ и Законодательного Собрания края (2021 г.), состоялось Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ (2020 г.).