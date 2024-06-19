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Глава краевого Избиркома подал в отставку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель Избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин покидает пост.

Источник: Соцсети

На заседании комиссии 18 июня он сообщил, что написал заявление о сложении полномочий.

Напомним, Алексей Подушкин возглавлял Избирательную комиссию края с 2017 года. Под его руководством на территории региона успешно прошли две кампании по выборам Президента России (2018 и 2024 г.г.) и Губернатора края (2018 и 2023 г.г.), выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ и Законодательного Собрания края (2021 г.), состоялось Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ (2020 г.).

Исполняет обязанности председателя Избирательной комиссии края Александр Попов, сообщили в Избиркоме.