Свердловская область планирует расширить сотрудничество с Таджикистаном

Алексей Шмыков отметил, что в регионе таджикская продукция агропромышленного комплекса пользуется большим спросом. В марте этого года в Екатеринбурге был открыт магазин «Таджбазар», в котором представлены добавки к чаю и различные сухофрукты из Таджикистана. Кроме того, власти Свердловской области на сегодняшний день усиливают работу в сферах науки и образования, а также туризма.