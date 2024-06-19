Свердловская область планирует расширить сотрудничество с Таджикистаном

«В настоящее время мы прорабатываем карту по Таджикистану, по модернизации гидротехнических сооружений, инфраструктурных объектов, переработке полезных ископаемых, созданию совместных предприятий», — приводит ТАСС слова Шмыкова.
Он добавил, что в прошлом году были подписаны соглашения с администрациями Горно-Бадахшанской автономной области и Согдийской области Таджикистана. В них были определены перспективы для дальнейшей кооперации. По его словам, сотрудничество Свердловской области с республикой включает в себя проекты в сферах горной промышленности, энергетики, сельском хозяйстве, науке и образовании.
Алексей Шмыков отметил, что в регионе таджикская продукция агропромышленного комплекса пользуется большим спросом. В марте этого года в Екатеринбурге был открыт магазин «Таджбазар», в котором представлены добавки к чаю и различные сухофрукты из Таджикистана. Кроме того, власти Свердловской области на сегодняшний день усиливают работу в сферах науки и образования, а также туризма.
Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предлагал партнерам из Китая совместные производства на Урале. В частности, это касается сфер промышленной автоматизации и микроэлектроники на одной из площадок региона.