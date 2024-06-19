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Свердловская область планирует расширить сотрудничество с Таджикистаном

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июня, УралПолит.Ru. В регионе рассматриваются различные направления экономики для развития сотрудничества с Таджикистаном. Об этом на заседании Российско-таджикского Делового Совета сообщил первый замгубернатора области Алексей Шмыков.

Источник: AP 2023

«В настоящее время мы прорабатываем карту по Таджикистану, по модернизации гидротехнических сооружений, инфраструктурных объектов, переработке полезных ископаемых, созданию совместных предприятий», — приводит ТАСС слова Шмыкова.

Он добавил, что в прошлом году были подписаны соглашения с администрациями Горно-Бадахшанской автономной области и Согдийской области Таджикистана. В них были определены перспективы для дальнейшей кооперации. По его словам, сотрудничество Свердловской области с республикой включает в себя проекты в сферах горной промышленности, энергетики, сельском хозяйстве, науке и образовании.

Алексей Шмыков отметил, что в регионе таджикская продукция агропромышленного комплекса пользуется большим спросом. В марте этого года в Екатеринбурге был открыт магазин «Таджбазар», в котором представлены добавки к чаю и различные сухофрукты из Таджикистана. Кроме того, власти Свердловской области на сегодняшний день усиливают работу в сферах науки и образования, а также туризма.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предлагал партнерам из Китая совместные производства на Урале. В частности, это касается сфер промышленной автоматизации и микроэлектроники на одной из площадок региона.