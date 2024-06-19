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Патриарх Кирилл рассказал об особой любви к Нижегородской области

Патриарх Кирилл принял губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и митрополита Георгия в своей резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

Источник: Агентство «Москва»

По словам пресс-службы нижегородского правительства, патриарх выразил свою особую привязанность к Нижегородской области, отметив ее значимость для себя как по происхождению, так и по духовным связям. Впервые он побывал здесь в 15 лет, в Сарове и сразу почувствовал себя, как дома.

На встрече также были обсуждены успешные проекты развития кластера «Арзамас — Дивеево — Саров», среди которых реконструкция набережной реки Вичкинзы, строительство автостанции, реставрация монастырских сооружений и озеленение территории. Присутствующие остались довольны результатом совместных усилий и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в регионе.

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