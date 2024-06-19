Новые кадровые назначения состоялись в областном парламенте

Кроме того, на 14-ой сессии Заксобрания избран новый председатель парламентского комитета по собственности и экономической политике. По результатам тайного голосования этот пост займет вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова, которая будет совмещать эти две должности. По ее словам, одним из приоритетов в работе комитета останется стратегия социально-экономического развития Иркутской области. Это, в том числе, позволит выстроить процесс стратегического планирования бюджета региона в условиях экономических санкций.