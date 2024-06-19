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Новые кадровые назначения состоялись в областном парламенте

Кузьма Алдаров избран первым заместителем председателя Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва на сессии регионального парламента, которая проходит сегодня под председательством Александра Ведерникова. Его кандидатура по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева была выдвинута фракцией политической партии «Единая Россия» и поддержана большинством депутатов Заксобрания во время тайного голосования.

Источник: ТК Город

Игорь Кобзев отметил, что Кузьма Алдаров, который много лет работает в органах исполнительной и законодательной власти региона, пользуется заслуженной поддержкой и авторитетом у жителей Иркутской области. Кузьма Алдаров подчеркнул, что на посту первого заместителя председателя Заксобрания намерен развивать конструктивное сотрудничество с областным правительством и с фракциями политических партий в парламенте Приангарья.

Кроме того, на 14-ой сессии Заксобрания избран новый председатель парламентского комитета по собственности и экономической политике. По результатам тайного голосования этот пост займет вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова, которая будет совмещать эти две должности. По ее словам, одним из приоритетов в работе комитета останется стратегия социально-экономического развития Иркутской области. Это, в том числе, позволит выстроить процесс стратегического планирования бюджета региона в условиях экономических санкций.

Возглавлявший комитет по собственности и экономической политике в четвертом созыве областного парламента Дмитрий Ружников сложил свои полномочия на данной сессии и теперь будет работать депутатом на неосвобожденной основе.