Многодетные южноуральцы получат до 1,5 млн рублей на покупку машины

«Семья и молодёжь — это главные приоритеты на 2024 год и на последующие пять лет. Так сказал губернатор, и мы его в этом поддерживаем, — отметил председатель комитета Заксобрания по социальной политике Сергей Буяков. — С 1 июля будет проиндексирована уникальная мера поддержки — региональная выплата на второго ребёнка, сумма её составит почти 15 тысяч рублей. Вырастет и размер компенсации платы за услуги ЖКХ для многодетных семей. Кроме того, в регионе уже действует ежегодная выплата к учебному году в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в многодетной семье — на покупку школьной и спортивной формы. Планируется учредить новую меру поддержки для студентов-родителей в виде семейного студенческого капитала».