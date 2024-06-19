Многодетные южноуральцы получат до 1,5 млн рублей на покупку машины

Семья и молодёжь станут главными приоритетами развития Челябинской области в 2024—2029 годах. Об этом заявили региональные власти.
Жизнеутверждающие инициативы
13 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с традиционным ежегодным обращением к Законодательному Собранию. Оно стало пятым по счёту, поэтому были подведены итоги прошедшей пятилетки и заявлены планы на ближайшее будущее.
«В феврале президент в рамках своего послания задал определённый вектор, расставив акценты в части новых национальных проектов, — прокомментировал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер. — Глава региона эту линию поддержал. Чётко отмечены девять приоритетов, вокруг которых сейчас будет строиться работа абсолютно всех органов власти».
Парламентарии отметили, что особое внимание уделено теме поддержки многодетных семей и семей участников СВО. Челябинская область одна из первых в стране приняла областной закон о поддержке военнослужащих и их семей. Среди региональных льгот выплаты как самим участникам СВО, так и их семьям, бесплатный отдых для детей и помощь в получении образования. В этот раз депутаты поддержали введение новой меры поддержки — увеличение единовременной региональной выплаты для ряда категорий граждан при заключении контракта с Министерством обороны на 35%, то есть с 255 тысяч до 305 тысяч рублей.
Семьи, в которых воспитываются восемь и более несовершеннолетних детей, получат единовременную выплату на приобретение автомобиля. Такая мера призвана улучшить демографическую ситуацию в регионе. Рассчитывать на неё могут только семьи, воспитывающие детей надлежащим образом, постоянно проживающие на территории Челябинской области в течение пяти лет, и при наличии гражданства РФ. Размер единовременной выплаты будет составлять 70% от стоимости приобретаемого автомобиля, но не более 1,5 млн рублей. С 2025 года сумма выплаты будет ежегодно индексироваться. Сегодня в регионе зарегистрированы 83 семьи, воспитывающие восемь и более детей.
«Семья и молодёжь — это главные приоритеты на 2024 год и на последующие пять лет. Так сказал губернатор, и мы его в этом поддерживаем, — отметил председатель комитета Заксобрания по социальной политике Сергей Буяков. — С 1 июля будет проиндексирована уникальная мера поддержки — региональная выплата на второго ребёнка, сумма её составит почти 15 тысяч рублей. Вырастет и размер компенсации платы за услуги ЖКХ для многодетных семей. Кроме того, в регионе уже действует ежегодная выплата к учебному году в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в многодетной семье — на покупку школьной и спортивной формы. Планируется учредить новую меру поддержки для студентов-родителей в виде семейного студенческого капитала».
От качества жизни к развитию экономики
Депутаты южноуральского парламента поддержали принятие изменений в Налоговом кодексе РФ. «С точки зрения бизнеса предполагаются важные изменения: выравнивание конкурентных условий, фактическое блокирование различных схем по уходу от налогов, — прокомментировал Олег Гербер. — Современный уровень цифровизации нашей налоговой службы позволяет это гарантировать. Для тех, кто инвестирует, также открыты дополнительные возможности. Думаю, будут ещё и новые механизмы поддержки компаний, которые вкладываются в развитие страны».
По мнению депутатов, после модернизации налоговой системы доходы в бюджет области увеличатся, а дополнительные средства пойдут на социальные нужды — ремонт и оснащение объектов здравоохранения, строительство и ремонт детских садов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства и детства, на различные проекты по борьбе со смертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы, от рака, на поддержку больных диабетом, на закупку средств реабилитации, объекты культуры, спорта.
«“Экономика должна быть экономной” — такой лозунг был во времена СССР. Я считаю, что пришло время, когда экономика должна стать справедливой и социальной. Для тех, кто получает большие и очень большие прибыли, налоги увеличатся. При этом 90% людей, проживающих в стране, повышение налога не затронет. Такая дифференциация ставки налога на доходы физических лиц позволит приблизиться к справедливости. Ведь ставка в размере 13% в своё время позволила нашим предпринимателям развиваться, добиться того высокого уровня экономики нашей страны, который мы имеем сегодня».
Стимулировать бизнес
«Повышение налога на прибыль позволит отказаться от использования оборотных сборов. Появится федеральный вычет, стимулирующий инвестиционную активность, — поддержал председатель комитета Заксобрания по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. — Действующий спецрежим в виде упрощённой системы налогообложения для малого бизнеса будет трансформирован так, чтобы изменения не коснулись 95% микропредприятий. И особенно отмечу, что налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года. Мы надеемся, что будут продуманы меры стимулирования для предпринимателей, инвестирующих в своё развитие, и проработана система комплексной поддержки в конкретных отраслях или производствах, важных для укрепления технологического суверенитета».
Он также добавил, что предлагаемые изменения направлены на совершенствование налоговой системы и должны обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса в России и в Челябинской области в частности.
«Тот факт, что внимание к малому производственному бизнесу сохраняется, радует, ведь качество жизни человека зависит от уровня развития экономики. За последние пять лет валовый региональный продукт в Челябинской области достиг рекордных показателей: из 1,5 трлн рублей вырос до 2,5 трлн. Инвестиции в основной капитал бьют рекорды: 446 млрд рублей за прошлый год. И динамика первого квартала этого года (плюс 26%) уже говорит о том, что мы достигнем уровня 500 млрд рублей. Оборот малого и среднего бизнеса также растёт серьёзными темпами — почти 2,3 трлн рублей. Последние принятые решения о докапитализации фонда развития промышленности и о продлении пониженных ставок по упрощённой системе налогообложения на пять лет для обрабатывающих производств, научно-исследовательских работ и некоторых других отраслей дадут дополнительный толчок для развития экономики региона».
На заметку.
Что изменится в налоговой системе?
1. Вводится прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ (налог на доходы физических лиц):
- 13% для доходов до 2,4 млн руб. в год;
- 15% — 2,4¬5 млн руб. в год;
- 18% — 5¬20 млн руб. в год;
- 20% — 20¬50 млн руб. в год;
- 22% — свыше 50 млн руб. в год.
Прогрессивная шкала налогообложения не коснётся абсолютного большинства работающего населения. Изменения по налогу на доходы физических лиц не затронут и выплаты участникам СВО.
2. Увеличиваются размеры стандартных налоговых вычетов на детей.
3. Вводится вычет на лиц, выполнивших нормативы ГТО и прошедших диспансеризацию.
4. По налогу на прибыль организаций предлагается увеличить налоговую ставку до 25%, сохранив при этом льготное налогообложение для участников региональных инвестиционных проектов, а также инвестиционные налоговые вычеты. Дополнительно вводится инвестиционный вычет в части налога на прибыль, зачисляемой в федеральный бюджет.
5. При расчёте налога на прибыль организаций увеличивается повышающий коэффициент по расходам на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).
6. По НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) в рентных отраслях, а именно в производстве минеральных удобрений, добыче железной руды, предлагается поднять налоговые ставки.
7. По специальным режимам расширяются границы, в рамках которых можно применять УСН (упрощённая система налогообложения).
Одновременно вводится обязанность по уплате налога на добавленную стоимость для налогоплательщиков с доходами более 60 млн рублей. Также законопроектом предусмотрена амнистия для компаний, готовых отказаться от схем дробления бизнеса.
8. Предлагается усовершенствовать акцизное налогообложение по ряду категорий товаров. 9. Расширяются полномочия субъектов РФ по установлению более высоких налоговых ставок по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимости с высокой кадастровой стоимостью.
10. Изменения коснутся также налога на имущество физлиц в части повышения ставок на дорогостоящее имущество.