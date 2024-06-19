Радий Хабиров ознакомился с деятельностью уфимского предприятия «Уралинтех»

— У нас таких предприятий на самом деле много, «Уралинтех» проходил через «Инвестчас», они получили определенную нашу поддержку, поэтому сегодня решили посмотреть, как это работает. Здорово. Такое уникальное производство, очень востребованная продукция. Проблем со сбытом нет. Зарплата почти 90 тысяч средняя. Работают люди и создают благосостояние нашей республики, — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».