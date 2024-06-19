Радий Хабиров ознакомился с деятельностью уфимского предприятия «Уралинтех»

Порошковые краски являются импортозамещающей продукцией. В числе постоянных партнеров предприятия — АО «АвтоВАЗ», «Медстальконструкция», «Завод Труд», «НПП Салют», УППО, ряд оборонных предприятий. К слову сказать, одна из деталей, окрашенная красками предприятия, побывала даже в космосе, о чем заводчане говорят с гордостью.
Директор завода Виталий Дашков рассказал, что для расширения производственных мощностей на 30−40%, увеличения объёма производства и ассортимента продукции предприятием за счет собственных средств планируется приобретение дополнительных высокотехнологических линий по производству термореактивных и порошковых покрытий. Объем инвестиций составит 30 млн рублей. Радий Хабиров осмотрел производственные линии, складские помещения и собственную лабораторию предприятия.
— У нас таких предприятий на самом деле много, «Уралинтех» проходил через «Инвестчас», они получили определенную нашу поддержку, поэтому сегодня решили посмотреть, как это работает. Здорово. Такое уникальное производство, очень востребованная продукция. Проблем со сбытом нет. Зарплата почти 90 тысяч средняя. Работают люди и создают благосостояние нашей республики, — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».