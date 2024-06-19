Захарова прокомментировала возможное назначение Рютте на пост генсека НАТО

«Он должен озвучивать то, что вырабатывается за океаном, то, что направляется, то, что является продуктом в первую очередь американского, возьмем расширительно, англосаксонского глубинного государства. Вот это его функция — озвучивание, проведение контактов… с целью доведения вот этих, как они говорят, нарративов, ну и функция администратора. Он не является фигурой, которая вырабатывает политику и влияет на решения», — добавила она.