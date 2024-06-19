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Захарова прокомментировала возможное назначение Рютте на пост генсека НАТО

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глобальных изменений в НАТО в случае назначения уходящего премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря альянса не произойдет, поскольку функция генсека — это озвучивание выработанной в США политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Источник: © РИА Новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе близки к согласованию кандидатуры Рютте на пост нового генсека. По его словам, Рютте — это «очень сильный кандидат, имеющий большой опыт премьер-министра, близкий друг и коллега».

«Первое — не изменится ничего», — сказала Захарова о перспективе глобальных перемен в НАТО от смены генсека.

Она подчеркнула, что фигура генсекретаря НАТО номинальная по политическому влиянию. Он «мощно обложен со всех сторон заместителями своими, которые являются традиционно ведущими американскими военно-политическими деятелями», объяснила Захарова.

«Он должен озвучивать то, что вырабатывается за океаном, то, что направляется, то, что является продуктом в первую очередь американского, возьмем расширительно, англосаксонского глубинного государства. Вот это его функция — озвучивание, проведение контактов… с целью доведения вот этих, как они говорят, нарративов, ну и функция администратора. Он не является фигурой, которая вырабатывает политику и влияет на решения», — добавила она.

Захарова Мария
НАТО