«Пять минут». В Германии испугались уникального российского оружия

В свою очередь, генерал НАТО Кристиан Бадиа призвал активно работать над защитой от современного гиперзвукового оружия. Издание отмечает, что если в 2020 году еще были надежды на контроль над таким вооружением, то сегодня эксперты стали более пессимистичными в этом вопросе.