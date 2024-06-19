«Пять минут». В Германии испугались уникального российского оружия

«Маршрут Москва-Берлин. <…> пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут», — цитирует издание Маркуса Циглера из Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии.
Он добавил, что гиперзвуковое оружие стало переломным моментом, способным изменить будущие конфликты.
«Мир, в котором мы живем, снова становится деревней. Это означает, что я могу использовать технологии для создания угроз. Но я также могу оказывать геополитическое влияние», — сказал Циглер.
В свою очередь, генерал НАТО Кристиан Бадиа призвал активно работать над защитой от современного гиперзвукового оружия. Издание отмечает, что если в 2020 году еще были надежды на контроль над таким вооружением, то сегодня эксперты стали более пессимистичными в этом вопросе.
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Ее дальность полета составляет тысячу километров. Она может развивать скорость в девять Махов.