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Как Узбекистан и РФ обеспечивают санэпидблагополучие населения — видео

Первый зампред Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана рассказал о сотрудничестве двух стран в данной сфере, новых проектах и инициативах.

Взаимодействию Узбекистана и России в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения была посвящена пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмата Атабекова, прошедшая в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.

Речь шла о проектах и программах, которые совместно реализуют обе страны, о приоритетах в области общественного здоровья, снижении неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения, создании благоприятных условий для жизни людей, а также перспективных планах дальнейшего сотрудничества.