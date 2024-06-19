Как Узбекистан и РФ обеспечивают санэпидблагополучие населения — видео

Взаимодействию Узбекистана и России в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения была посвящена пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмата Атабекова, прошедшая в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Речь шла о проектах и программах, которые совместно реализуют обе страны, о приоритетах в области общественного здоровья, снижении неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения, создании благоприятных условий для жизни людей, а также перспективных планах дальнейшего сотрудничества.