Как Узбекистан и РФ обеспечивают санэпидблагополучие населения — видео

Речь шла о проектах и программах, которые совместно реализуют обе страны, о приоритетах в области общественного здоровья, снижении неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения, создании благоприятных условий для жизни людей, а также перспективных планах дальнейшего сотрудничества.