Дело о водной блокаде Крыма рассмотрят в закрытом режиме

«Это связано с тем, что материалы дела имеют ограниченный доступ», — сказано в сообщении.
Уточняется, что к делу приобщена информация МинЖКХ о последствиях водной блокады для потребителей, пояснения предприятия «Вода Крыма» об особенностях преодоления засухи, а также о водообеспечении Симферополя в тот период.
Также отмечается, что требования Общественной палаты в Верховном Суде Крыма поддержали представители республиканского Совмина, Госсовета, Министерства ЖКХ Крыма, «Вода Крыма». Новое заседание назначено судом на 28 июня для заслушивания заключения прокурора и перехода на стадию прений сторон.
Верховный суд Крыма зарегистрировал иск Общественной палаты РК в октябре прошлого года. Истец просит суд признать факт нарушения со стороны Украины права на доступ крымчан к водным ресурсам и признать за жителями полуострова право на получение компенсации за нанесенный действиями Киева ущерб. 17 мая этого года состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска.
Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины. Как сообщил в ходе предварительного заседания судья Верховного суда РК, ответчики были надлежащим образом извещены об иске через Министерство иностранных дел РФ.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. 26 апреля 2014 года Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала. Водная блокада продлилась 7 лет 9 месяцев и 29 дней. 24 февраля 2022 года военные России разблокировали Северо-Крымский канал, восстановив подачу воды на полуостров.
Прямой ущерб от водной блокады уже подсчитали — сумма превышает 152 622 372 067 рублей.
В начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 59 человек, 175 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась, в том числе, в Крым.
В Верховном суде республики сейчас находится еще один иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Его сумма — более трех триллионов рублей.