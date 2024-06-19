Власти Германии предупредили о рисках теракта ИГ на Евро-2024

Атака на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550, концертный зал выгорел полностью. Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГИЛ. По делу задержаны 20 человек, 18 из них находятся под стражей, в том числе предполагаемые непосредственные участники нападения — уроженцы Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода.