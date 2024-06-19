Захарова назвала истерической реакцию Запада на визит Путина в КНДР

«Все, что Россия делает на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а США называют это Индо-Тихоокеанским регионом, потому что им нужно переписать геополитические карты, будет вызывать в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО в целом истерику», — сказала дипломат, комментируя заявления Запада в связи с визитом Путина. Одной из причин их «судорожной реакции», по словам дипломата, «является историческая ненависть США к КНДР, потому что она не сдалась и не сдается, потому что не хочет повторять путь той же самой Ливии». «Про нас я вообще не говорю, все, что мы делаем, вызывает вот эту чудовищную реакцию заокеанских демократизаторов», — добавила Захарова.