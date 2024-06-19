Парламентская комиссия порекомендовала ГП признать ВСУ террористической организацией

«Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации инициировать признание вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями, учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур, направленные на создание угрозы безопасности детей», — отмечается в документе.
Комиссия 10 июня провела заключительное собрание, в среду обе палаты федерального собрания — Дума и Совфед планируют утвердить доклад парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. В Совете Федерации о результатах расследования доложит вице-спикер СФ Инна Святенко.
В частности, как отмечается в докладе, Следственным комитетом Российской Федерации установлены факты использования представителями ВСУ против мирного населения противопехотных мин. «Они разбрасываются из БПЛА вблизи объектов социальной инфраструктуры, по маршрутам городского транспорта. В результате от минно-взрывных ран гибнут и получают увечья дети», — говорится в документе.
Указывается, что на основании изложенного Парламентская комиссия пришла к выводу, что установленные факты нарушений вооруженными формированиями киевского режима международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, результатом чего стали сотни загубленных детских жизней и тысячи искалеченных судеб, имеют признаки международного терроризма, а значит, представляют серьезную угрозу глобальной безопасности.
«Продолжающиеся военные преступления киевского режима против беззащитных детей и мирного населения должны быть прекращены. Украина как государство и виновные физические лица (в том числе входящие в руководство Украины) должны быть привлечены к ответственности», — отмечается в итоговом докладе.