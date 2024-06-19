Парламентская комиссия порекомендовала ГП признать ВСУ террористической организацией

«Продолжающиеся военные преступления киевского режима против беззащитных детей и мирного населения должны быть прекращены. Украина как государство и виновные физические лица (в том числе входящие в руководство Украины) должны быть привлечены к ответственности», — отмечается в итоговом докладе.